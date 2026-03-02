Bahndamm abgerutscht – Streckenabschnitt in Oberbayern weiterhin gesperrt

Nach dem Abrutschen eines Bahndamms müssen Fahrgäste zwischen Holzkirchen und Rosenheim auf Busse umsteigen. Wann dort wieder Züge fahren können, bleibt weiter unklar.

Wegen eines abgerutschten Bahndammes in Oberbayern bleibt ein Streckenabschnitt zwischen Holzkirchen und Rosenheim weiterhin gesperrt. Wann die Sanierungsarbeiten beginnen können, sei noch unklar, teilte die Bahn auf Nachfrage mit. Zuerst müsse sich der beschädigte Damm setzen.

Fachleute und Gutachter arbeiten laut Bahn-Angaben an einer zügigen Reparatur. Daher fahren in dem gesperrten Abschnitt zwischen Kreuzstraße und Westerham weiterhin Ersatzbusse. Über eine Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs will die Bahn so bald wie möglich informieren.

Unterwegs sind auf der Strecke Regionalzüge der Bayerischen Regiobahn (BRB). Diese hatte am Freitag mitgeteilt, man werde nach der kurzfristigen Sperrung mindestens übers Wochenende einen Buspendelverkehr ohne festen Fahrplan einrichten. Eine Prognose für die laufende Woche war zunächst jedoch nicht möglich.