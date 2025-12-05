Bahnchaos in Bayern: Ausfälle und Sperrungen auf München-Strecke

Nach einem Notarzteinsatz ist ein Streckenabschnitt zwischen Ingolstadt und Nürnberg voll gesperrt. Die Sperrung hat Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr.

Ingolstadt

Eine Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg führt zu Verspätungen und Umleitungen in Nah- und Fernverkehr. Betroffen sind im Nahverkehr die Züge der Linie RE1, die nur noch zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt Hauptbahnhof fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) mitteilte. Im Fernverkehr führen Umleitungen der Züge zu Verspätungen.

Grund für die Sperrung sei ein Notarzteinsatz in Kinding (Landkreis Eichstätt). Unklar ist nach Angaben des Sprechers, wie lange die Beeinträchtigungen noch andauern werden. Reisenden sollten vor Abfahrt ihre Verbindung prüfen.