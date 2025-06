Bahn-Chaos in Bayern: Strecke München-Holzkirchen gesperrt

Das Wetter ist gut und viele Münchner wollen raus aus der Stadt. Doch dann wird eine der wichtigsten Bahnrouten in Oberbayern gesperrt.

Die Züge der BRB wenden an diesem Wochenende schon in Holzkirchen. (Symbolbild)

München

Ausflügler in Oberbayern müssen ihre Reiserouten ändern: Aufgrund mehrerer Weichenstörungen ist derzeit kein Zugverkehr zwischen Holzkirchen und München Hauptbahnhof möglich, wie die Bayerische Regionalbahn (BRB) auf ihrer Website mitteilt. Betroffen seien demnach die BRB-Netze Oberland und Chiemgau-Inntal sowie die S-Bahn-Linie 3. Den Angaben zufolge enden und wenden alle Regionalzüge in Holzkirchen.

Die S-Bahn habe am Sonntag einen Notverkehr zwischen Holzkirchen und Giesing eingerichtet. Reisende werden gebeten, die S-Bahn Richtung München zu nutzen. Aus Richtung München solle in Giesing auf den Notverkehr in Richtung Holzkirchen gewechselt werden, hieß es weiter.

Wie lange die Strecke gesperrt bleibe, sei laut BRB noch nicht abzusehen. Bis voraussichtlich Ende Juli werden die Sperrungen jedoch bestehen bleiben.