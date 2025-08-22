AZ-Plus

Bahn-Baustelle zwischen Regensburg und Schwandorf endet

Die Bahn saniert die Trasse zwischen Regensburg und Weiden - das bedeutet Streckensperrungen. Der Abschnitt bis Schwandorf wird nun wieder frei gegeben.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eine Baustelle weniger: Auf der Bahn-Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf sind ab Samstag wieder Züge unterwegs. (Illustration)
Eine Baustelle weniger: Auf der Bahn-Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf sind ab Samstag wieder Züge unterwegs. (Illustration) © Sebastian Gollnow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Regensburg/Weiden

Nach den Sanierungsarbeiten auf der Bahn-Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf geht es ab Samstag auf dem Abschnitt bis Weiden weiter. Die Deutsche Bahn (DB) saniert die Strecke seit Juni. 

Die Baustelle auf dem ersten Bauabschnitte endete heute, wie eine Sprecherin sagte. Ab Samstag fahren dann auf der Strecke zwischen Regensburg und Schwandorf wieder Züge. 

Bahnreisende in der Oberpfalz müssen weiter Einschränkungen einkalkulieren. Teilweise werden Busse eingesetzt. 

Auf dem insgesamt rund 87 Kilometer langen Streckenstück zwischen Regensburg und Weiden sollen nach DB-Angaben Gleise, Weichen und Bahnübergänge für 127 Millionen Euro modernisiert werden. Die Baumaßnahme soll die Qualität des Zugverkehrs und die Pünktlichkeit verbessern.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.