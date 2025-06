Badeunfälle am Wochenende: Münchner wird weiter vermisst

An zwei bayerischen Seen passieren Badeunfälle. Ein Mann wird dabei wiederbelebt. Nach einem Münchner wird stundenlang gesucht. Beim Schwimmen in der Alz stirbt ein Mann.

23. Juni 2025 - 10:20 Uhr | AZ/dpa