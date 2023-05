Bad Tölz: Tote Frau in der Isar gefunden – Polizei ermittelt

In Bad Tölz wurde eine tote Frau in der Isar gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht, die Polizei ermittelt.

Bad Tölz - Schock-Fund in Bad Tölz: Am Samstagmorgen hat ein Zeuge an der Bürgermeister-Stollreither-Promenade eine leblose Person entdeckt – die Frau lag in der Isar.

Der alarmierte Notruf versuchte die Frau noch wiederzubeleben, sämtliche Versuche blieben allerdings erfolglos. Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Polizei ermittelt zur Todesursache. Bei der Toten handelt es sich um eine 55-Jährige aus Bad Tölz. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter vor. Eine Obduktion soll nun klären, wie die Frau ums Leben gekommen ist.