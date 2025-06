Baby in geparktem Auto mit offenen Fenstern alleine gelassen

Alleine in einem Auto mit offenen Scheiben entdeckt eine Frau einen Säugling. Sie holt das Baby raus und informiert die Polizei. Doch die Mutter ist uneinsichtig.

Eine Passantin hat einen Säugling alleine in einem geparkten Auto mit offenen Fenstern in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) entdeckt. (Symbolbild)

Bad Aibling

Eine Passantin hat einen Säugling alleine in einem geparkten Auto mit offenen Fenstern in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) entdeckt. Weil sich die Mutter später uneinsichtig zeigte, schaltete die Polizei ihren Angaben nach das Jugendamt ein. Die Passantin entschloss sich demnach am Dienstag, das Baby aus dem Fahrzeug zu holen, um es in Sicherheit zu bringen. Dann alarmierte sie die Polizei.

Kurz darauf kam die Mutter des Kindes an das im Schatten abgestellte Fahrzeug zurück. Die Polizisten klärten sie über die Gefahren und Konsequenzen ihres Verhaltens auf. Die Frau habe jedoch auf die Beamten weiter uneinsichtig gewirkt. Deshalb wurde das Jugendamt informiert.