Autos stoßen an Kreuzung zusammen - Frau schwer verletzt

An einer Kreuzung in Nürnberg ist am frühen Morgen die Ampel ausgeschaltet. Zwei Autos stoßen zusammen. Ein Wagen überschlägt sich bei dem Crash.
Die Autofahrerin kam nach dem Unfall ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand Polizeiangaben zufolge nicht. (Symbolbild)
Die Autofahrerin kam nach dem Unfall ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand Polizeiangaben zufolge nicht. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nürnberg

Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Nürnberg ist eine 54-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau habe sich mit ihrem Auto überschlagen und sei auf dem Dach gelandet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau dem anderen Autofahrer an der Kreuzung die Vorfahrt genommen haben. Nach Angaben des Polizeisprechers war die Ampel bei dem Unfall am frühen Morgen ausgeschaltet. Der andere Autofahrer sei unverletzt geblieben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

