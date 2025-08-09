AZ-Plus
Autos geraten beim Laden in Brand: Rund 150.000 Euro Schaden

Plötzlich gehen im Landkreis Passau zwei Autos in einer Garage in Flammen auf. Was ist die Ursache?
Tettenweis

Rund 150.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen der Polizei bei einem Brand zweier Autos in einer Garage in Tettenweis (Landkreis Passau) entstanden. Das Feuer sei vermutlich wegen eines technischen Defektes beim Laden eines Hybridautos an einer Steckdose ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen griffen dann auf ein danebenstehendes Elektroauto über. 

Die gelöschten Fahrzeuge müssten nun mit einem Abschleppwagen aus der Garage geholt werden. Diese sei auch beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Morgen dem Sprecher zufolge niemand.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.