Autokran umgekippt – Autobahnspur gesperrt

Auf der A3 ist ein mobiler Kran umgekippt. Zwei weitere Kräne sollen dabei helfen, ihn zu bergen. Doch das dauert.

Die Polizei meldete noch für den Morgen danach eine Spursperrung. (Symbolbild)

Nach einem Unfall mit einem Autokran auf der Autobahn 3 bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) ist eine Spur am Morgen weiterhin gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten an, wie die Polizei mitteilte. Dabei waren zwei weitere mobile Kräne im Einsatz, die das Unfallfahrzeug aufrichten sollen.

Sollte der Kran nach dem Aufrichten nicht mehr selbstständig fahren können, muss die A3 nach Polizeiangaben unter Umständen noch einmal voll gesperrt werden. Dann müsste er mit einem Tieflader abtransportiert werden.

Der Kran war am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Polizei geht von gesundheitlichen Problemen beim Fahrer aus.

Der 72-Jährige wurde schwer verletzt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schaden am Kran beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro.

Außerdem prallte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen ein Zusatzgewicht, das der Kran bei dem Unfall verloren hatte. Die Frau blieb unverletzt.