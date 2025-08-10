AZ-Plus
Autofahrerin übersieht Biker - Mann stirbt noch am Unfallort

Motorradfahrer gelten als besonders gefährdet im Straßenverkehr - auch weil sie leichter übersehen werden können. Einem Biker wurde dies zum Verhängnis.
dpa |
Dem Motorradfahrer wurde die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin zum Verhängnis. (Symbolbild)
Dem Motorradfahrer wurde die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin zum Verhängnis. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Allersberg

Die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin hat einen Motorradfahrer in Mittelfranken das Leben gekostet. Die Frau habe beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer wohl übersehen, teilte die Polizei mit. 

Bei dem Zusammenstoß am frühen Abend habe der Mann schwere Verletzungen erlitten und sei trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. 

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Allersberg (Landkreis Roth) auf einer Straße, die von Reckenstetten nach Allersberg führt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.