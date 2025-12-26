AZ-Plus
Scheiben nicht frei: Autofahrerin erfasst 96-Jährigen im Rollstuhl

Eine 74-Jährige übersieht beim Brötchenholen einen älteren Mann im Elektrorollstuhl – und das nur, weil die Fahrerin ihre Scheiben nicht freikratzt. Die Polizei mahnt im Winter zur Vorsicht.
AZ/dpa |
Eine Rotkreuz-Mitarbeiterin ist an der Unfallstelle vorbeigekommen und hat die Rettungskräfte verständigt.
Eine Rotkreuz-Mitarbeiterin ist an der Unfallstelle vorbeigekommen und hat die Rettungskräfte verständigt. © Markus Leitner/BRK Kreisverband Berchtesgadener Land/dpa

Eine 74-Jährige ist mit ihrem Auto in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) mit dem Krankenfahrstuhl eines Senioren zusammengestoßen. Der 96-Jährige im Elektrorollstuhl wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht, wie das Bayrische Rote Kreuz (BRK) mitteilte.

Der Senior wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen und wartete ordnungsgemäß an einer roten Ampel. Die entgegenkommende Autofahrerin soll den Mann übersehen haben und von ihrer Spur abgekommen sein. Dabei erfasste sie den Rollstuhl frontal. Demnach habe die 74-Jährige nur kurz Brötchen holen wollen und vorher ihre vereisten Scheiben nicht freigekratzt.

Eine BRK-Mitarbeiterin des ambulanten Pflegedienstes kam auf ihrer morgendlichen Tour an der Unfallstelle vorbei, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab, wie es weiter hieß. Der Senior war ansprechbar und befand sich in stabilem Zustand. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb dagegen unverletzt. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. 

Mit Blick auf den Unfall appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, im Winter besonders sorgfältig zu sein und nur mit freier Sicht zu fahren.

