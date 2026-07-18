Tragischer Verkehrsunfall auf der B472 in Oberbayern: Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto ums Leben gekommen. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme über längere Zeit gesperrt werden.

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Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472 zwischen Irschenberg und Weilheim ist am Freitagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 20.20 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Autos nach links abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten. Während der Autofahrer körperlich unverletzt blieb, erlitt er einen Schock und musste an der Unfallstelle betreut werden.

Ein Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. © EinsatzReport24

Für den Motorradfahrer kommt jede Hilfe zu spät

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte begann die Reanimation des Motorradfahrers. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen, die mehr als 30 Minuten andauerten, konnte sein Leben jedoch nicht gerettet werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Autofahrer erlitt nach dem Unfall einen Schock. © EinsatzReport24

B472 über längere Zeit gesperrt

Neben Polizei und Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, First Responder sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Auf der B472 zwischen Irschenberg und Weilheim hat sich am Freitagabend ein tödlicher Unfall ereignet. © EinsatzReport24

Die B472 blieb während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme über längere Zeit gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.