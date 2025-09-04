AZ-Plus

Autofahrer prallt gegen Brückenpfeiler und stirbt

Ein Mann ist in der Nacht mit seinem Auto in der Oberpfalz unterwegs. Dann kommt er von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Brückenpfeiler – mit schweren Folgen.
Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Regenstauf

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und gestorben. Der 55-Jährige erlag noch an der Unfallstelle bei Regenstauf (Landkreis Regensburg) seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann nach links von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Hinweise auf andere Beteiligte bei dem Unfall gibt es bislang nicht. Der Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

