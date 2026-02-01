Autofahrer müssen besonders aufpassen: So wird das Wetter in Bayern

Meist bleibt es trüb, nur an den Alpen und im Bayerwald guckt die Sonne raus. Wer auf den Straßen unterwegs ist, sollte nachts auf Glätte achten.

Nur in den höheren Lagen zeigt sich die Sonne.

Bayern muss sich in den kommenden Tagen auf trübes Wetter einstellen. Längere Sonnenphasen sind am Sonntag nur an den Alpen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte. Bis zum Mittag fallen in Franken und Schwaben gelegentlich vereinzelte Schneeflocken oder Regentropfen.

Die Temperaturen belaufen sich laut der Prognose auf maximal minus ein und plus sechs Grad. Frostig wird es in den Alpen: Oberhalb von 2.000 Höhenmetern werden minus drei Grad erwartet, über 3.000 Metern sogar minus neun Grad.

Auch in der neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft

In der Nacht zum Montag könne es lokal neblig werden. Die Temperaturen sinken laut DWD auf Tiefstwerte von bis zu minus acht Grad. Autofahrer sollten vorsichtig sein: Lokal kann es glatt sein. Am Montag lockert es im Tagesverlauf von Süden her auf. Am meisten Sonne werde im Bayerischen Wald und an den Alpen erwartet.

Zum Dienstag hin drohe in Franken und in Schwaben morgens Glatteisgefahr. Tagsüber bleibe es teils stark bewölkt, manchmal schaue die Sonne heraus. Dabei sei leichter Regen- oder Schneefall möglich.