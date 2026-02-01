AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Autofahrer müssen besonders aufpassen: So wird das Wetter in Bayern

Autofahrer müssen besonders aufpassen: So wird das Wetter in Bayern

Meist bleibt es trüb, nur an den Alpen und im Bayerwald guckt die Sonne raus. Wer auf den Straßen unterwegs ist, sollte nachts auf Glätte achten.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nur in den höheren Lagen zeigt sich die Sonne.
Nur in den höheren Lagen zeigt sich die Sonne. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bayern muss sich in den kommenden Tagen auf trübes Wetter einstellen. Längere Sonnenphasen sind am Sonntag nur an den Alpen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte. Bis zum Mittag fallen in Franken und Schwaben gelegentlich vereinzelte Schneeflocken oder Regentropfen.

Die Temperaturen belaufen sich laut der Prognose auf maximal minus ein und plus sechs Grad. Frostig wird es in den Alpen: Oberhalb von 2.000 Höhenmetern werden minus drei Grad erwartet, über 3.000 Metern sogar minus neun Grad.

Auch in der neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft

In der Nacht zum Montag könne es lokal neblig werden. Die Temperaturen sinken laut DWD auf Tiefstwerte von bis zu minus acht Grad. Autofahrer sollten vorsichtig sein: Lokal kann es glatt sein. Am Montag lockert es im Tagesverlauf von Süden her auf. Am meisten Sonne werde im Bayerischen Wald und an den Alpen erwartet.

Zum Dienstag hin drohe in Franken und in Schwaben morgens Glatteisgefahr. Tagsüber bleibe es teils stark bewölkt, manchmal schaue die Sonne heraus. Dabei sei leichter Regen- oder Schneefall möglich.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.