Autofahrer mit SS-Siegelring trägt Schusswaffe bei sich

Polizisten fällt an einer Tankstelle an der A8 ein Auto auf. Bei der Kontrolle des Fahrers entdecken sie gleich mehrere Waffen. In seiner Wohnung werden sie ebenfalls fündig.

Jettingen-Scheppach

Bei einem Autofahrer in Schwaben haben Polizisten eine scharfe Schusswaffe samt Munition und einen Siegelring der Waffen-SS gefunden. Der 44-Jährige habe die geladene Waffe bei der Kontrolle an einer Tankstelle an der Autobahn 8 bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) in einer Bauchtasche bei sich getragen, teilte die Polizei mit.

Den Siegelring samt Gravur mit nationalsozialistischem Inhalt habe der Mann verdeckt an einer Kette unter seinem T-Shirt getragen. Der Wagen sei den Beamten aber schon von außen wegen Hinweisen auf eine Verbindung in die rechtsextremistische Szene aufgefallen. Um welche Anhaltspunkte es sich dabei handelte, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht sagen.

Neben der Schusswaffe fanden die Polizisten demnach auch noch ein Handbeil im Handschuhfach des Wagens. Da der 44-Jährige keine Erlaubnis für seine Waffe vorzeigen konnte, ordnete eine Ermittlungsrichterin später eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dabei fanden Ermittler den Angaben zufolge weitere Schusswaffen und Munition. Gegen den 44-Jährigen werde jetzt wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.