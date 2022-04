Autofahrer lässt Mann schwer verletzt im Graben liegen

Feuchtwangen

Auf dem Heimweg von einer Feier ist ein junger Mann im Landkreis Ansbach von einem Auto angefahren und schwer verletzt im Straßengraben liegengelassen worden. Am frühen Samstagmorgen entdeckte ein Passant den reglosen 20-Jährigen an einer Kreisstraße bei Feuchtwangen. Er verständigte den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt stellte fest, dass der junge Mann offensichtlich angefahren wurde. Die Polizei nimmt an, dass sich der Unfallverursacher nicht um den Verletzten gekümmert hat und weitergefahren ist. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.