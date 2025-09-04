AZ-Plus

Autofahrer kommt mit Wagen von Fahrbahn ab und stirbt

Ein 60-Jähriger kommt mit seinem Auto in Schwaben von der Straße ab und stirbt noch vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
dpa |
Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)
Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Nordendorf

Ein Autofahrer ist am frühen Morgen bei Nordendorf im Landkreis Augsburg mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verletzt worden. Das Auto habe sich mehrmals überschlagen und der 60 Jahre alte Fahrer sei aus dem Wagen geschleudert worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum der 60-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Die Bundesstraße 2 war infolge des Unfalls in Fahrtrichtung Augsburg für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

