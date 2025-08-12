AZ-Plus

Autofahrer flüchtet nach Unfällen und verletzt Polizisten

Ein Mann fährt mit seinem Wagen durch die Münchner Innenstadt und beschädigt dabei sechs Autos. Bei seiner Festnahme wehrt er sich massiv.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der 32 Jahre alte Fahrer wohnt laut Polizei in München. (Symbolbild)
Der 32 Jahre alte Fahrer wohnt laut Polizei in München. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Ein Autofahrer hat in der Münchner Innenstadt mehrere Unfälle verursacht und bei seiner Festnahme vier Polizisten verletzt. Der Mann habe mit seinem Auto bei den Unfällen insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt und sei jedes Mal weitergefahren, teilte die Polizei mit. Ein Fußgänger habe dem Wagen ausweichen müssen und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Der Fahrer sei schließlich von der Polizei gestellt worden. Er habe sich bei seiner Festnahme massiv gewehrt und vier Polizeibeamte leicht verletzt, teilten die Ermittler mit. Wegen Alkoholgeruchs sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Der 32-Jährige sollte im Laufe des Dienstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheiden sollte.

Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Bei der Identifizierung des Fahrers habe sich herausgestellt, dass dieser wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeibekannt sei, teilten die Ermittler mit. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.