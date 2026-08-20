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Schüsse aus Polizeiwaffe: Autofahrer fährt Polizisten an

Ein Autofahrer fährt einen Polizeibeamten an, Schüsse fallen: Nach einem Verkehrsdelikt ist es in Ismaning bei München zu einem Polizeieinsatz gekommen.
AZ/dpa |
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Ein Autofahrer fährt einen Polizisten an, Schüsse fallen. (Symbodbild)
Ein Autofahrer fährt einen Polizisten an, Schüsse fallen. (Symbodbild) © Lino Mirgeler/dpa
Ismaning

Ein Autofahrer soll bei Ismaning in der Nähe von München einen Polizisten angefahren haben. Daraufhin seien aus einer Polizeiwaffe Schüsse gefallen, berichtete Polizeisprecher Thomas Schelshorn. Der Autofahrer sei zunächst mit dem Wagen und später zu Fuß geflohen. Er sei inzwischen festgenommen worden. Der Polizeibeamte sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar. Nicht ausgeschlossen wurde, dass ein Verkehrsdelikt Auslöser gewesen sein könnte.

Laut BR24 ereignete sich der Vorfall nach einer Verkehrskontrolle. 

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1 Kommentar
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  • kartoffelsalat vor 28 Minuten / Bewertung:

    Immerhin war der fleißige Steuerzahler nicht per Lastenrad unterwegs.
    Und trug der angefahrene Polizistvüberhaupt einen Helm?

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