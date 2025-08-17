AZ-Plus
Autofahrer blinkt nicht: Unfall mit hohem Schaden verursacht

Ein Sportwagenfahrer ist auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich schert vor ihm ein Auto aus. Er muss stark bremsen und verliert die Kontrolle.
dpa |
Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Folgen zu kümmern. (Symbolbild)
Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Folgen zu kümmern. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Gochsheim

Weil ein Autofahrer unangekündigt auf die linke Spur gewechselt ist, sind zwei Autos auf der A70 bei Gochsheim (Landkreis Schweinfurt) zusammengestoßen. Der dabei entstandene Schaden beträgt 70.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Ein 25-Jähriger war demnach mit seinem Sportwagen auf der linken Spur der A70 in Richtung Würzburg unterwegs, als vor ihm ein Auto ausscherte. Das Fahrzeug wechselte laut den Angaben eines Polizeisprechers auf die linke Spur ohne zu blinken.

Unfallverursacher fährt weiter

Der Sportwagenfahrer musste stark abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug schleuderte in das Heck eins rechts von ihm fahrenden Autos. Dabei verletzten sich der 25-Jährige und der Fahrer des anderen Wagens leicht. Sie wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. 

Der ausscherende Unfallverursacher stoppte demnach sein Auto kurz, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

