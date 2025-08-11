Autobahn 92 nach Lkw-Unfall gesperrt
Audio von Carbonatix
Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Lkw sei durch die Mittelleitplanke gekracht und rage nun in beide Fahrtrichtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen sei allein an dem Unfall beteiligt, über mögliche Verletzungen des Fahrers war zunächst nichts bekannt.
Der Verkehr werde über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte die Sprecherin. Die Bergungsarbeiten würden noch länger andauern. Möglicherweise werde später eine Vollsperrung nötig sein.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen