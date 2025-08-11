AZ-Plus

Autobahn 92 nach Lkw-Unfall gesperrt

Ein Lkw kracht bei Wörth durch die Autobahn-Mittelleitplanke. Für den Verkehr in beide Richtungen hat das Folgen.
dpa |
In beide Fahrtrichtungen der A92 ragt bei Wörth ein Lkw. (Symbolbild)
In beide Fahrtrichtungen der A92 ragt bei Wörth ein Lkw. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Wörth an der Isar

Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Lkw sei durch die Mittelleitplanke gekracht und rage nun in beide Fahrtrichtungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Lastwagen sei allein an dem Unfall beteiligt, über mögliche Verletzungen des Fahrers war zunächst nichts bekannt.

Der Verkehr werde über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte die Sprecherin. Die Bergungsarbeiten würden noch länger andauern. Möglicherweise werde später eine Vollsperrung nötig sein.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

