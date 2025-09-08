Auto und Motorrad stoßen zusammen - Biker stirbt

Ein Mann möchte auf einer Straße in der Oberpfalz abbiegen. Zur selben Zeit kommt ein Motorradfahrer herangefahren. Es kommt zu einer folgenschweren Kollision.

Bad Kötzting

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Bad Kötzting (Landkreis Cham) verletzt worden, einer von ihnen tödlich. Ein 29 Jahre alter Autofahrer soll das Motorrad am Sonntagnachmittag vermutlich beim Abbiegen übersehen haben, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenprall wurden der Motorradfahrer und seine Sozia auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 54 Jahre alte Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 48 Jahre alte Sozia kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihr Zustand ist den Angaben zufolge kritisch.

Rettungskräfte brachten den Autofahrer und seinen 26 Jahre alten Beifahrer ebenfalls ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen dauerten vorerst an. Zunächst ergaben sich der Polizei zufolge keine Hinweise auf eine Beteiligung von Alkohol, Drogen oder überhöhter Geschwindigkeit am Unfallgeschehen.