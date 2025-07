Auto überschlägt sich und fängt Feuer – zwei Schwerverletzte

Zwei junge Menschen sind in der Nacht mit einem Auto unterwegs. Dann kommt das Auto von der Straße ab – und Einsatzkräfte rücken aus.

Schwer verletzt wurden beide in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Osterhofen

Zwei junge Menschen sind bei einem Autounfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen eines 18 Jahre alten Autofahrers in einer Kurve bei Osterhofen (Landkreis Deggendorf) aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach und geriet in Brand.

Der Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin konnten sich laut Polizeiangaben noch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Bluttest angeordnet. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen, hieß es weiter.