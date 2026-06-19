Auto überschlägt sich auf A8: Mann mit Helikopter in Klinik

Eine Stunde Vollsperrung auf der A8: Nach dem Unfall bei Odelzhausen musste ein Mann ins Krankenhaus geflogen werden. Seit dem späten Abend ist die Fahrbahn wieder frei.

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 in Richtung München ist ein Mann verletzt und in ein Krankenhaus geflogen worden. Das Auto des 76-Jährigen habe sich nach dem Aufprall zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos (Landkreis Dachau) überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des vorausfahrenden Wagens wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung München für rund eine Stunde voll gesperrt. Seit dem späten Abend war die Fahrbahn wieder frei.