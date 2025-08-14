AZ-Plus

Auto rollt Richtung Fußgängerzone: Zwei Kinder verletzt

Ein Senior stellt sein Auto am Fahrbahnrand ab, zieht aber die Handbremse nicht an. Das Auto rollt in Richtung einer belebten Fußgängerzone. Seine Beifahrerin greift ein.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Polizei ermittelt gegen den 87-Jährigen. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt gegen den 87-Jährigen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Murnau

Ein Auto ist in Oberbayern in Richtung einer Fußgängerzone gerollt und hat dabei zwei Kinder gestreift und verletzt. Ein 87-Jähriger hatte das Auto zuvor am Straßenrand abgestellt, aber vergessen die Handbremse anzuziehen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rollte das Fahrzeug los.

Die Beifahrerin, die am Mittwoch noch im Auto saß, griff das Lenkrad. Sie wollte verhindern, dass das Auto in eine belebte Fußgängerzone in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) rollt. Beim Ausweichmanöver erfasste das Auto die beiden Kinder im Alter von elf und 13 Jahren. Kurz darauf konnte die Beifahrerin das Auto stoppen.

Die Kinder kamen in eine Klinik. Gegen den 87-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.