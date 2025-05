Auto prallt gegen Rettungswagen auf Einsatzfahrt

Ein Autofahrer fährt von einem Grundstück auf eine Straße. Dabei soll er laut Polizei einen Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn übersehen haben. Die Fahrzeuge kollidieren.

Ein Autofahrer ist in Oberfranken gegen einen Rettungswagen geprallt. Der 25-Jährige soll diesen übersehen haben, als er am Samstag von einem Grundstück in Selb (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge) auf eine Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Rettungswagen vorher das Blaulicht und kurz vor dem Zusammenstoß auch das Martinshorn eingeschaltet. Laut Polizei wurde der Schaden auf etwa 188.000 Euro geschätzt.

Der 25-Jährige und seine 21 Jahre alte Beifahrerin seien leicht verletzt worden. Die Besatzung des Rettungswagens wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nun werde wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer ermittelt.