Auto prallt gegen Baum - Fahrer tödlich verletzt

Ein 66-Jähriger prallt bei Kirchroth mit seinem Auto gegen einen Baum. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Kirchroth

Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) tödlich verletzt worden. Er sei mit seinem Auto von der Straße abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit.

Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Die betroffene Stelle der Kreisstraße 16 war für rund zwei Stunden voll gesperrt.