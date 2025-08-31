AZ-Plus

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab. Der Wagen kracht gegen einen Baum. Es wird ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
dpa |
Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild)
Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Marktsteft

Ein 26-Jähriger ist mit seinem Auto in Unterfranken gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Er fuhr in der Nacht zum Sonntag eine Staatsstraße bei Marktsteft (Landkreis Kitzingen) entlang und kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Dann prallte das Auto gegen den Baum.

Trotz medizinischer Maßnahmen sei der 26-Jährige seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. Neben Feuerwehrleuten, Hilfskräften des THW und dem Rettungsdienst war laut Polizei auch ein Sachverständiger vor Ort, der von der Staatsanwaltschaft bestellt wurde. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

