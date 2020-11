Auto prallt gegen Baum: Fahrer leicht verletzt

Maihingen

Weil er einem Tier ausweichen musste, ist ein Autofahrer in Maihingen (Landkreis Donau-Ries) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und hat sich dann überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige bei dem Unfall am Dienstagmorgen nur leicht verletzt. Er habe beim Ausweichen die Kontrolle über sein Auto verloren. An dem Wagen entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden.