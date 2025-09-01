AZ-Plus

Auto fährt in Außenbestuhlung von Imbiss - drei Verletzte

Drei Männer sitzen am Sonntagabend vor einem Imbiss in Schwandorf. Dann fährt ein Auto sie an - die drei kommen leicht verletzt ins Krankenhaus. Was bislang bekannt ist.
dpa |
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung finden und festnehmen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung finden und festnehmen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa
Schwandorf

Ein Mann ist mit einem Auto in die Außenbestuhlung eines Imbisses in Schwandorf gefahren und hat so drei Menschen leicht verletzt. Die drei Männer im Alter zwischen 22 und 24 seien im Krankenhaus ambulant behandelt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige sei am Sonntagabend zunächst geflüchtet, aber kurz darauf im Rahmen einer Fahndung gefunden und festgenommen worden. Er wird der Sprecherin zufolge im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. 

Die Ermittlungen zum Motiv des Mannes dauerten zunächst an. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gebe es derzeit nicht. Die Kriminalpolizei sucht laut der Sprecherin Zeugen. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" über den Vorfall berichtet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

