Auto fährt in Abschlepper – Arbeiter auf A96 schwer verletzt

Ein Abschleppdienstmitarbeiter verlädt nach einem Unfall gerade Fahrzeuge. In unmittelbarer Nähe kommt ein Autofahrer von der Straße ab.
Ein Rettungshubschrauber rückte aus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber rückte aus. (Symbolbild)
Germering

Der Mitarbeiter eines Abschleppdiensts ist durch herumfliegende Autoteile auf der Autobahn 96 im Landkreis Fürstenfeldbruck schwer verletzt worden. Der Mann habe nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Germering am frühen Samstagmorgen gerade Fahrzeuge verladen, teilte die Polizei mit. 

Etwa zeitgleich und in der Nähe sei ein 70-Jähriger mehrmals gegen die Leitplanke gefahren. Anschließend sei er in den abgesicherten Unfallbereich gefahren und habe das Abschleppauto mit seinem Fahrzeug gerammt.

Der 35-jährige Mitarbeiter wurde von Fahrzeugteilen getroffen und schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dafür war die A96 in Richtung München zeitweise voll gesperrt. Wieso der Senior von der Straße abkam, ist bislang unklar - gegen ihn wird ermittelt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.