Auto durch Aufprall zerrissen: Polizist stirbt bei Unfall mit Streifenwagen

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem Geländewagen in der Silvesternacht kommt ein Beamter ums Leben. Zwei Menschen werden schwer verletzt.

Ein 25 Jahre alter Polizist ist bei einem Verkehrsunfall im bayerischen Landkreis Hof in einem Streifenwagen tödlich verunglückt. Der Beamte war Beifahrer in dem Fahrzeug, ein 20 Jahre alter Kollege saß am Steuer, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei in den frühen Morgenstunden aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 173 bei Selbitz ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Geländewagen geprallt.

Der 25-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Sein 20 Jahre alter Kollege sowie der 42 Jahre alte Fahrer des Geländewagens seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Das Polizeifahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls zerrissen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Die B173 wurde zeitweise komplett gesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.