Auto brennt auf A96 – Mindestens zehn Kilometer Stau

Ein brennendes Auto sorgt auf der A96 im Landkreis München für massive Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr muss das Fahrzeug unter schwierigen Bedingungen löschen.

Weil ein Auto in Flammen stand, kommt es auf der A96 bei Gräfelfing (Landkreis München) nach einer Vollsperrung in Fahrtrichtung München zu massiven Verkehrsbehinderungen. Es staute sich am Morgen mindestens zehn Kilometer weit zurück bis auf die A99, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch auf der A8 sei bis in den späten Vormittag mit Rückstau zu rechnen. Nach den Löscharbeiten ist die A96 wieder freigegeben worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wegen des starken Berufsverkehrs und massiven Behinderungen im engen Bereich einer Baustelle musste die Feuerwehr das brennende Auto demnach von der Gegenfahrbahn aus löschen. Deshalb war nicht nur die A96 in Richtung München voll gesperrt, es kam auch zu Einschränkungen auf der Gegenspur.

Das Fahrzeug brannte im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn 96 zwischen der Anschlussstelle Freiham-Süd und Gräfelfing laut Polizei vollständig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der 46-jährige Fahrer des Autos blieb demnach unverletzt.