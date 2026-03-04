Auswirkungen bis nach München: Fernzüge werden umgeleitet

In Franken ist eine wichtige Bahnstrecke gesperrt worden. Das hat Auswirkungen bis in die Hauptstadt.

Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg ist seit dem Morgen gesperrt. Grund ist nach Angaben der Deutschen Bahn ein Notarzteinsatz zwischen Bamberg und Strullendorf.

Die Züge des Fernverkehrs werden über Schweinfurt oder Fulda und Würzburg umgeleitet, wie ein Bahnsprecher sagte. Das betrifft auch die ICE-Verbindungen zwischen Berlin und München. Die Halte in Bamberg, Erlangen und Coburg entfallen den Angaben zufolge.

Im Nahverkehr fährt die Bahn aus Richtung Norden ab und bis Bamberg und aus Richtung Süden ab und bis Forchheim. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll zwischen Bamberg und Forchheim eingerichtet werden.

Eine Prognose abgeben, wie lange die Sperrung dauert, wollte der Bahnsprecher nicht. Sie sei "abhängig von der behördlichen Freigabe der Strecke".