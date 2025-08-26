Ausstiegsklausel? Kompany lobt "totale Ruhe" von Olise

Michael Olise spielt sich beim FC Bayern immer mehr in den Vordergrund. Der Saisonstart des Franzosen ist exzellent. Wie lange zaubert er in München?

München

Das Rätselraten um eine mögliche Ausstiegsklausel des fulminant in die Saison gestarteten Flügelstürmers Michael Olise beim FC Bayern mochte der Sportdirektor des Fußball-Rekordmeisters vor dem Start in den DFB-Pokal nicht auflösen. "Wir reden grundsätzlich nie über Vertragsinhalte", sagte Christoph Freund. Keine Bestätigung, kein Dementi.

"Unser klarer Wunsch aber ist, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt, weil er ein ganz außergewöhnlicher Fußballer ist, der sehr hart daran arbeitet, immer noch besser zu werden auf einem sehr hohen Level", ergänzte Freund.

Der 23-jährige Olise war in der vergangenen Saison für rund 50 Millionen Euro von Crystal Palace verpflichtet worden. Der Vertrag des französischen Nationalspielers in München läuft noch langfristig bis 30. Juni 2029.

Vergleich mit Kevin De Bruyne

Olise brillierte nach einem bemerkenswerten Premierenjahr beim FC Bayern beim 6:0 zum Bundesliga-Start gegen RB Leipzig gleich wieder als zweifacher Torschütze. "Ich erwarte schon, dass er noch besser wird, dass er noch Schritte macht", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Der Belgier wählte seinen Landsmann Kevin De Bruyne, mit dem er einst bei Manchester City zusammenspielte, als Vorbild für Olise. "Ich sehe in Michael totale Ruhe, er ist sehr souverän", sagte Kompany. Er habe dem Angreifer aber nach dem Gewinn des Meistertitels gesagt, dass dieser Erfolg Vergangenheit sei: "Es reicht nicht. Wir müssen versuchen, noch mehr zu machen."

Kompany ist bei Olise freilich zuversichtlich. "Wenn ich sehe, wie er diese Saison angefangen hat, ist es das richtige Zeichen." Der Trainer schloss an: "Hoffentlich können die Bayern-Fans noch sehr lange sein Talent genießen."