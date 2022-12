Ausgezeichnet! Ilse Aigner verleiht den Verfassungsorden

Landtags-Präsidentin Ilse Aigner verleiht den Verfassungsorden an 50 Persönlichkeiten, die sich um Bayern verdient gemacht haben.

Eine ganz besondere Ehre für einige bekannte Gesichter im Freistaat: Zum 61. Mal hat der Bayerische Landtag im Maximilianeum Verfassungs- und Verdienstorden verliehen. Heuer durften 50 Persönlichkeiten die Auszeichnung in Empfang nehmen, die sich, so heißt es, aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen und ein gutes Werk für das Gemeinwohl vollbringen.

Zeremonie als Weckruf für alle Demokraten

Die begehrten Orden übergab am Freitag Landtagspräsidentin Ilse Aigner - und erinnerte an die besondere Bedeutung der Verleihung: "Wir haben dieses Format geschaffen, um offensiv für unsere Demokratie zu werben", sagte sie. Besonders in Krisenzeiten werde diese auf die Probe gestellt. Die Zeremonie gelte als "Weckruf für alle Demokraten", so Aigner.

Auszeichnung als Auftrag der Menschlichkeit

Überzeugungsarbeit in diesem Bereich leisteten alle Ordensträger - das solle gewürdigt werden. "Die Verfassung als die Architektur unseres Miteinanders gibt uns Halt", sagte Aigner. Die Auszeichnung sei ein Auftrag der Menschlichkeit und diese gilt es zu verbreiten, zu leben und zu schützen.

Der Orden - die höchste und seltenste Auszeichnung Bayerns - ging heuer unter anderem an den Ex-Skirennläufer Felix Neureuther, Kultur-Bundesbeauftragte und Grünen-Politikerin Claudia Roth, das Gastronomen-Paar Michael und Clarissa Käfer, Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK oder Gynäkologin und CSU-Politikerin Marion Kiechle.

Michael "Bully" Herbig fehlte

Sie und die weiteren Preisträger eint das Engagement um ein Miteinander in Bayern - sei es bei der Integrationsarbeit, beim Klima- und Umweltschutz, in Kommunalpolitik oder bei Gesundheits- und Forschungsfragen. Comedian Michael "Bully" Herbig hingegen fehlte - sein Orden wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt.

Seit 2021: Orden wird in einheitlicher Klasse verliehen

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Unternehmerin Susanne Klatten, die aber fernblieb. Die Verleihung eines Verfassungsordens ist noch gar nicht so alt: Bis 2020 bekamen die ausgezeichneten Persönlichkeiten die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold und Silber. Seit 2021 wird der Orden nun in einer einheitlichen Klasse verliehen.

Schwarzmann: "Ich bin beeindruckt, was all die Menschen für Bayern tun"

Ebenfalls über einen Verfassungsorden freuen durfte sich die Kabarettistin Martina Schwarzmann. Seit 22 Jahren ist sie in der Kulturszene tätig. Mit ihren Alltagsgeschichten aus dem oberbayerischen Überacker und ihrem trockenen Humor hat sie sich bayernweit einen Namen gemacht.

Nach der Verleihung sagt sie der AZ: "Ich fühle mich gut und bin glücklich! Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin, was all die Menschen, die heute vor mir ausgezeichnet wurden, für Bayern tun."

Ob sie den Orden groß an die Wand hängen oder etwas verdeckter aufbewahren wird? Schwarzmann setzt eher auf Verstecken - sonst liefe er Gefahr, einem ihrer vier Kinder in die Hände zu fallen.