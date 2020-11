Ausflugs-Quarantäne: Signal an Kanzler Kurz

Der AZ-Chefredakteur Michael Schilling über Söders Quarantäne-Pflicht für Ausflügler.

Irgendwann kommt schon noch der Tag, an dem klar wird, warum Markus Söder den bundesweit schärfsten Corona-Sheriff abgibt. Vermutlich dann, wenn sich für den Mein-Platz-ist-in-Bayern-Ministerpräsidenten doch ein Türchen Richtung Kanzleramt öffnet. Bis dahin poliert er sorgsam sein strahlkräftiges Image als Durchgreifer und hält sich mit vorlauten Attacken zurück.

Corona-Sheriff Söder schießt gegen Österreich

Sein Quarantäne-Erlass für Tagesausflügler ist auch so ein Manöver, das erst auf den zweiten Blick Söders Taktik preisgibt: Er richtet sich gegen Österreich, das den lukrativen Ski-Winter doch irgendwie retten will - auch wenn Merkel, Macron & Co. davor warnen. Söder warnt nicht nur. Er hat Kanzler Kurz am Donnerstag mit dem Quarantäne-Erlass signalisiert: Selbst wenn in Österreich die Lifte laufen - aus Bayern wird kein Tourist kommen.