Eine Veranstaltungsserie rund um das Bergsteigerdorf Kreuth richtet sich mit einem vielseitigen Programm in der Natur an Familien.

In der Gegend rund um Kreuth gibt es viele Wandermöglichkeiten – wie zum Beispiel hier im Weißachtal.

Die Almwiesen stehen in voller Blüte – und pünktlich zum Start in die Pfingstferien ist es schön warm und sonnig. Wer ab dem Pfingstwochenende noch auf der Suche nach einem Ausflug in der Nähe ist, mag vielleicht in Richtung Tegernsee aufbrechen.



Tipp: Bei der Veranstaltungsserie "Natürlich! Kreuth" vom 24. Mai bis zum 7. Juni können Familien die Berglandschaft und die Tradition rund um das Bergsteigerdorf einmal genauer erkunden. Hier ein Auszug aus dem Programm.

Am Pfingstsonntag ist von 9 bis 15 Uhr ein "Familienaktionstag" geplant: Treffpunkt ist das Gelände an der Hofbauernweißach zwischen der Herzoglichen Fischzucht Kreuth und Siebenhütten, heißt es in der Ankündigung vonseiten der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, die die Veranstaltungsreihe "Natürlich! Kreuth" ins Leben gerufen hat.

Gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Mangfallgebirge, der Bergwacht Rottach-Egern, der DAV-Sektion Tegernsee, der Weidegemeinschaft Weißachau und weiteren Organisationen können Besucher vor Ort Wissenswertes über heimische Wildtiere und seltene Pflanzenarten entdecken.

Ausflug an den Tegernsee: Tipps für Familien in den Pfingstferien

Bei dem genannten "Familienaktionstag" am 24. Mai soll es zum Beispiel um 10 Uhr sowie um 13 Uhr einen Theaterworkshop für Kinder geben (Treffpunkt: Siebenhütten, Infostand Wildes Bayern e.V.).



Um 10.30 Uhr ist zudem ein "historischer Spaziergang um Wildbad Kreuth" geplant und um 12 Uhr eine Familienführung unter dem Motto "Was fliegt denn da entlang der Hofbauernweißach?". Treffpunkt für die beiden Führungen ist jeweils an der Brücke zur Fischzucht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenlos. Anfahrt mit dem MVV: Haltestelle Wildbad Kreuth. Parkplatz: Wildbad Kreuth und Gernberg/Siebenhütten.

Ferienprogramm im Bergsteigerdorf Kreuth

Ein besonderer Programmpunkt in den Pfingstferien findet zum Beispiel am 26. Mai von 9 bis 14 Uhr statt: der Alpenlehrpfad "Gams erleben". Bei der Wanderung mit einem Tegernseer Heimatführer erfährt man Wissenswertes über Gams, Rotwild oder Steinadler. Treffpunkt ist an der Talstation Wallbergbahn (Wallbergstraße 26). Die Teilnahme kostet regulär 14 Euro. Zusatzkosten (vor Ort zu bezahlen): Berg- und Talfahrt mit der Wallbergbahn regulär 28 Euro, für Kinder von sechs bis 15 Jahren 15 Euro.

Rund um das Bergsteigerdorf Kreuth lohnt sich ein Ausflug, gerade jetzt im Sommer. © Der Tegernsee, Julian Rohn

Auch an den darauffolgenden Tagen ist bei der Veranstaltungsserie "Natürlich! Kreuth" für Familien einiges geboten. So sollen Kinder etwa beim "Aktionstag Mountainbiken" am 27. Mai (von 9.30 bis 12.30 Uhr) spielerisch ihre Fahrtechnik verbessern und gleichzeitig die Natur erleben können. Treffpunkt ist am Parkplatz Hirschberglifte (Bachlerweg 15a). Kosten: 30 Euro.

Geführte Wanderungen im Tegernseer Tal

Auch verschiedene Wanderungen stehen bei dem Pfingstferien-Programm auf der Agenda. Hier einige Beispiele: Am 28. Mai findet von 13.30 bis 16 Uhr eine kostenlose Familienführung entlang der Weißachauen mit einem Förster statt. Der Treffpunkt hierfür ist beim Parkplatz am Wertstoffhof Kreuth.

Eine Wanderung mit anschließender musikalischer Lesung führt Ausflügler am 31. Mai (von 8.30 bis etwa 12.30 Uhr) zur Schwarzentenn-Alm. Treffpunkt für die von einem Tegernseer Heimatführer begleitete Tour ist an der Tourist-Information in Kreuth; es werden Fahrgemeinschaften gebildet zum Parkplatz Kreuth/ Klamm Nord Winterstube. Regulär kostet die Teilnahme 17 Euro. Für Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres in Begleitung eines Erwachsenen ist die Teilnahme kostenlos.

Die Gegend eignet sich perfekt zum Wandern. © DER TEGERNSEE, Julian Rohn

Bei einer geführten Wanderung am 3. Juni entlang des Bodenerlebnispfades (von 9.30 bis ungefähr 14.30 Uhr) geht es zu den historischen, königlichen Almen im Bergsteigerdorf Kreuth, wo man mehr über die Geschichte erfährt. Auch eine Einkehr ist geplant. Treffpunkt ist am Parkplatz Gernberg/Siebenhütten in Kreuth. Die Teilnahme kostet regulär 14 Euro.

Suche nach dem "Klosterschatz"

Für Kinder wird das Weißachtal am 7. Juni (von 10 bis 13 Uhr) bei der Suche nach dem "Klosterschatz" schließlich zum Abenteuerschauplatz. Treffpunkt für Familien ist der Parkplatz Gernberg/Siebenhütten, links der Bundesstraße B307. Die Teilnahme kostet regulär zehn Euro.



Grundsätzlich gilt: Wer sich für das Programm interessiert, sollte bedenken, dass für die meisten Veranstaltungen eine Anmeldung erforderlich ist. Die Teilnehmerzahl ist bei manchen Terminen begrenzt.

Aktuelle Infos zum Programm, zur Anmeldung sowie zu den Teilnahmebedingungen auf www.tegernsee.com/natuerlich-kreuth