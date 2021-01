Auseinandersetzung zwischen 20 Bewohnern in Ankerzentrum

Im Ankerzentrum in Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 20 Bewohnern gekommen - zwei Männer sind in Gewahrsam genommen worden. Die Beteiligten schlugen und bedrohten einander, einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde gegen den Kopf getreten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In dem Ankerzentrum soll die Identität von Flüchtlingen festgestellt werden.

24. Januar 2021 - 13:31 Uhr | dpa

Geldersheim Auslöser für den Streit am Samstagabend waren nach dem Ermittlungsstand der Polizei drei Bewohner der Einrichtung, die Frauen belästigten. Die Beamten ermittelten bei dem Einsatz die Personalien von elf Menschen und nahmen einen 26-Jährigen und einen 32-Jährigen in Gewahrsam. Bei der Schlägerei wurde niemand schwer verletzt. Der Wortteil "Anker" ist aus den Anfangsbuchstaben folgender Wörter gebildet: An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Diese Aufgaben sollen Ankerzentren gebündelt erfüllen. © dpa-infocom, dpa:210124-99-149702/2