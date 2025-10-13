AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Augsburgerin beendet Karriere: Box-Weltmeisterin Rupprecht ist schwanger

Augsburgerin beendet Karriere: Box-Weltmeisterin Rupprecht ist schwanger

Tina Rupprecht hält alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Box-Verbände. Nun verlässt die Augsburgerin die große Sport-Bühne - und freut sich auf eine neue Lebensphase.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Tina Rupprecht wird Mama und beendet ihre Box-Karriere. (Archivbild)
Tina Rupprecht wird Mama und beendet ihre Box-Karriere. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa
München

Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht wird Mama und beendet ihre Karriere. Das teilte die 33-Jährige bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München mit. "Die aktive Box-Karriere ist offiziell beendet, denn ich beginne eine neue Lebensphase", sagte Rupprecht, die die Auszeichnung in der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" erhielt. Ein Comeback als Mama sei erst mal nicht geplant, betonte die Augsburgerin.

Rupprecht hatte im April in Potsdam deutsche Box-Geschichte geschrieben. Sie bezwang im WM-Vereinigungskampf die bis dahin ungeschlagene Japanerin Sumire Yamanaka nach Punkten und krönte sich zum "undisputed" Champion im Atomgewicht (bis 46,3 Kilogramm). Sie hält damit alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Verbände WBO, WBA, WBC und IBF. Das war vor ihr keinem Boxer und keiner Boxerin aus Deutschland gelungen.

"Ich habe auch jetzt das Gefühl: Es ist jetzt perfekt. Ich bin da angekommen, wo ich immer hinwollte - sogar noch viel höher. Ich bin fertig", sagte Rupprecht auf der Gala.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.