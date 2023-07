Augsburg: Tatverdächtiger soll Richter vorgeführt werden

Der 64-jährige Mann, der im Landkreis Augsburg drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt haben soll, soll noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dies sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen.

Langweid am Lech

Mit einer Schusswaffe soll der Tatverdächtige nach Polizeiangaben am Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Langweid am Lech zwei Frauen im Alter von 49 und 72 Jahren sowie einen 52-jährigen Mann getötet haben. Anschließend soll er in einem nahegelegenen Haus eine 32-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann mit der Schusswaffe verletzt haben. Der Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tat ein Nachbarschaftsstreit vorausgegangen sein.