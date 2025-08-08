Augsburg nach Rückstand noch unentschieden gegen Pisa

Im Test gegen Pisa SC liegt der Bundesligist FC Augsburg schon 0:2 zurück. Dann kommt Steve Mounié. Die Saison-Generalprobe findet am Samstag statt.

Augsburg

Steve Mounié hat den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg im vorletzten Test vor dem Pflichtspielstart vor einer Niederlage bewahrt. Der 30-Jährige erzielte in der 72. und 83. Minute die Treffer für den FCA beim 2:2 (0:1) gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger Pisa SC. Die Gäste lagen bereits mit 2:0 in Führung. Trainer Sandro Wagner gab in dem Spiel vor allem der zweiten Reihe eine Chance. Am Samstag (15.00 Uhr) steht die Generalprobe gegen den Premier-League-Club AFC Sunderland an. Die Augsburger starten am 17. August (18.00 Uhr/Sky) beim Nordost-Regionalligisten Hallescher FC in die Saison.