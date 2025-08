Augsburg mit Sieg und Niederlage gegen Crystal Palace

Gleich zweimal tritt Augsburg im Trainingslager gegen den englischen Pokalsieger an - zumindest einmal gewinnt der FCA. Ein ehemaliger Mainzer wird für Crystal Palace zur entscheidenden Figur.

Bad Wimsbach

Mit zwei weiteren Testspielen innerhalb von vier Stunden gegen Crystal Palace hat der FC Augsburg sein Trainingslager in Österreich abgeschlossen. Den ersten Teil des Härtetests gegen den englischen Premier-League-Club verlor der Fußball-Bundesligist zunächst klar mit 1:3 (0:1). Im zweiten Spiel hatte das Team von Neu-Trainer Sandro Wagner dagegen den längeren Atem und siegte dank eines späten Tores mit 1:0 (0:0).

Die Londoner um Trainer Oliver Glasner, der zuvor den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt trainierte, wurden im ersten Spiel ihrer Favoritenrolle gerecht. Der englische Pokalsieger trat fast in Bestbesetzung an und ließ Augsburg nur selten zum Zug kommen. Für Crystal Palace traf der ehemalige Mainz-05-Stürmer Jean-Philippe Mateta doppelt (40., 51.), der englische Nationalspieler Eberechi Eze stellte auf 3:0 (68.). Phillip Tietz sorgte per Elfmeter für den Augsburger Ehrentreffer (90.+2).

Regionalliga-Spieler sorgt für Augsburger Sieg

Mit ausgewechselten Mannschaften auf beiden Seiten hielt Augsburg im zweiten, weniger druckvollen Spiel besser mit. In der Schlussphase schoss Aiman Dardari das Siegtor für den FCA (82.). Der 20-jährige Stürmer spielt eigentlich für die Regionalliga-Mannschaft der Augsburger.

Schon eine Woche zuvor hatte der FCA gegen Rot-Weiss Essen jeweils einen Sieg und eine Niederlage einfahren. Zum Abschluss der Vorbereitung sind noch Testspiele gegen den SC Pisa aus Italien (8. August) und den englischen AFC Sunderland (9. August) geplant. Die Pflichtspielsaison beginnt für den FCA am 17. August mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Halleschen FC.