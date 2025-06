Aufregung in Waldkraiburg nach möglichem Gasaustritt

In Waldkraiburg in Oberbayern eilen Rettungskräfte zum Stadtplatz - möglicherweise ist in einem Gebäude Gas ausgetreten. Menschen klagen über gesundheitliche Probleme.

dpa | 25. Juni 2025 - 18:00 Uhr

Die Feuerwehr ging in Waldkraiburg einem möglichen Gasaustritt nach. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Waldkraiburg Im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) läuft aktuell ein Polizeieinsatz am Stadtplatz. Nach ersten Informationen der Polizei kam es möglicherweise zu einem Gasaustritt in einem Gebäude. Die Feuerwehr überprüfe die Lage. Mehrere Menschen hätten über Husten geklagt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Anwohner am Stadtplatz seien gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Passanten sollten den Bereich Stadtplatz meiden. Die Ermittlungen liefen. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz, um gegebenenfalls medizinische Hilfe zu leisten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de