Auf München-Strecke: Streit um Fahrkarte eskaliert in Regionalzug

Ein 22-Jähriger wird ohne Fahrschein erwischt und greift den Zugbegleiter an. Wie es am Bahnhof weiterging und was den Mann jetzt erwartet.

Ein 22-Jähriger hat in einem Regionalzug kurz vor Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) einen Zugbegleiter angegriffen. Nach Angaben der Bundespolizei konnte der Mann bei einer Kontrolle keinen gültigen Fahrschein vorzeigen.

Im Regionalzug von Plattling nach München forderte der Zugbegleiter den Fahrgast am Sonntagabend daraufhin auf, den Zug am Bahnhof Wörth an der Isar zu verlassen. Der 22-Jährige soll sich jedoch geweigert haben und zunehmend aggressiv geworden sein. Nach Angaben der Polizei beleidigte er den Mitarbeiter und schubste ihn. Der Zugbegleiter wurde dadurch leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Als der Mann den Zug verlassen hatte, warf er von außen mit Schottersteinen gegen die Bahn. Dabei soll Lack abgeplatzt sein. Eine Polizeistreife stellte den 22-Jährigen am Bahnhof. Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann am Abend weiterreisen.