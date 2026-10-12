AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Auf München-Strecke: Streit um Fahrkarte eskaliert in Regionalzug

Auf München-Strecke: Streit um Fahrkarte eskaliert in Regionalzug

Ein 22-Jähriger wird ohne Fahrschein erwischt und greift den Zugbegleiter an. Wie es am Bahnhof weiterging und was den Mann jetzt erwartet.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Bundespolizei stellte den 22-Jährigen am Bahnhof. (Symbolbild)
Die Bundespolizei stellte den 22-Jährigen am Bahnhof. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Ein 22-Jähriger hat in einem Regionalzug kurz vor Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) einen Zugbegleiter angegriffen. Nach Angaben der Bundespolizei konnte der Mann bei einer Kontrolle keinen gültigen Fahrschein vorzeigen.

Im Regionalzug von Plattling nach München forderte der Zugbegleiter den Fahrgast am Sonntagabend daraufhin auf, den Zug am Bahnhof Wörth an der Isar zu verlassen. Der 22-Jährige soll sich jedoch geweigert haben und zunehmend aggressiv geworden sein. Nach Angaben der Polizei beleidigte er den Mitarbeiter und schubste ihn. Der Zugbegleiter wurde dadurch leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Als der Mann den Zug verlassen hatte, warf er von außen mit Schottersteinen gegen die Bahn. Dabei soll Lack abgeplatzt sein. Eine Polizeistreife stellte den 22-Jährigen am Bahnhof. Die Bundespolizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann am Abend weiterreisen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.