Auf der A9 Richtung München: Jaguar prallt bei Flucht vor Polizei gegen Lkw – Fahrer tot

Flucht vor der Polizei endet tödlich: Warum prallte ein Autofahrer in der Nacht auf der A9 gegen einen Lkw? Die Ermittlungen zu Identität und Motiv laufen auf Hochtouren.
AZ/dpa
Feuerwehrleute arbeiten an der Unfallstelle. Ein Autofahrer ist bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen unter einen Lastwagen geraten und gestorben. Das Fahrzeug habe bei dem Unfall auf der Autobahn 9 bei Greding (Landkreis Roth) Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte demnach nicht mehr aus dem Wagen befreit werden.
Ein Autofahrer ist bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Wagen unter einen Lastwagen geraten und gestorben. Der Jaguar habe bei dem Unfall auf der Autobahn 9 bei Greding (Landkreis Roth) Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte demnach nicht mehr aus dem Wagen befreit werden.

Ein Lastwagenfahrer hatte laut dem Sprecher in der Nacht per Notruf ein auffällig langsam fahrendes Auto auf der A9 in Richtung München gemeldet. Als sich ein Streifenwagen mit Blaulicht dem Auto näherte, habe dessen Fahrer beschleunigt. Um den Wagen anzuhalten, habe die Streife überholt und sei vor das Auto gefahren, das jedoch weiter beschleunigte. Die Beamten seien daraufhin auf die mittlere Spur ausgewichen, das Auto sei weitergefahren und von hinten gegen einen vorausfahrenden Lastwagen geprallt.

Auto wird mehrere hundert Meter mitgeschleift

Durch den Aufprall habe sich das Auto bis zur Hälfte unter dem Laster verkeilt. Es wurde den Angaben nach mehrere hundert Meter mitgeschleift, bevor der Lastwagen auf dem Standstreifen anhielt. Das Auto fing dabei Feuer. Die Beamten versuchten vergeblich, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen. Erst die Feuerwehr habe das Auto und den Lastwagen löschen können. Die beiden Polizisten kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Gutachten soll Identität des Fahrers klären

Die Polizei habe die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Ermittler gingen den Angaben nach davon aus, dass es sich bei dem Fahrer um 38-jährigen Halter des Jaguar handelt. Diese Annahme müsse durch ein rechtsmedizinisches Gutachten bestätigt werden. Neben der Identität des Fahrers soll auch der Grund für dessen auffällige Fahrweise geklärt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen.

Die Autobahn war in Richtung München zunächst voll gesperrt, später floss der Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Laut Polizei könnten die Bergungsarbeiten noch bis in den Vormittag hinein andauern.

10 Kommentare
Artikel kommentieren
  • NeoBavaria vor 32 Minuten / Bewertung:

    Auch nicht ganz normal die Gschicht!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Peterauslaim vor 54 Minuten / Bewertung:

    @ Radl Rainer
    Durch das tragen eines Aluhutes entstehen deine Gedankengänge.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OnkelHotte vor 22 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Peterauslaim

    normalerweise bleiben die Schwingungen ja innerhalb des Helmes, aber wehe er setzt ihn ab -> dann bricht es aus ihn heraus -> dann haben wir alle in Problem
    .
    Vielleicht hilft so ein Körperhelm, wie ihn Lord Helmchen hat

    Antworten lädt ... Kommentar melden
