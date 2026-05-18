Brauerei-Panne: Dieses "0,0“-Radler ist gar nicht alkoholfrei

Auf dem Etikett steht "0,0%" – doch das war ein Versehen. Denn bestimmte Getränkeflaschen der Kulmbacher Mönchshof-Brauerei enthalten Alkohol, obwohl etwas anderes auf dem Verschluss steht.

Die Kulmbacher Brauerei Mönchshof muss ein Getränk zurückrufen, das fälschlicherweise als alkoholfrei etikettiert worden war. (Symbolbild)

Die Kulmbacher Mönchshof-Brauerei hat versehentlich alkoholhaltiges Radler mit Etiketten versehen, die das Getränk als alkoholfrei ausweisen. Betroffen sind 0,5-Liter-Flachen von Naturradler mit Blutorange-Geschmack, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilte. Die Flaschen enthalten auf dem Verschlussdeckel den Hinweis "0,0 Prozent Alkohol" - das Getränk enthalte aber in Wahrheit rund 2,5 Prozent Alkohol.

Die entsprechende Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.01.2027 und den Nummern B1 03:08, 03:09 und 03:10 sei in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern verkauft worden. Nach Angaben der Brauerei können ungeöffnete Flaschen im Handel zurückgegeben und der Kaufpreis erstattet werden.