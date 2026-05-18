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Brauerei-Panne: Dieses "0,0“-Radler ist gar nicht alkoholfrei

Auf dem Etikett steht "0,0%" – doch das war ein Versehen. Denn bestimmte Getränkeflaschen der Kulmbacher Mönchshof-Brauerei enthalten Alkohol, obwohl etwas anderes auf dem Verschluss steht.
AZ/dpa |
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Die Kulmbacher Brauerei Mönchshof muss ein Getränk zurückrufen, das fälschlicherweise als alkoholfrei etikettiert worden war. (Symbolbild)
Die Kulmbacher Brauerei Mönchshof muss ein Getränk zurückrufen, das fälschlicherweise als alkoholfrei etikettiert worden war. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Kulmbacher Mönchshof-Brauerei hat versehentlich alkoholhaltiges Radler mit Etiketten versehen, die das Getränk als alkoholfrei ausweisen. Betroffen sind 0,5-Liter-Flachen von Naturradler mit Blutorange-Geschmack, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilte. Die Flaschen enthalten auf dem Verschlussdeckel den Hinweis "0,0 Prozent Alkohol" - das Getränk enthalte aber in Wahrheit rund 2,5 Prozent Alkohol.

Die entsprechende Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.01.2027 und den Nummern B1 03:08, 03:09 und 03:10 sei in den Bundesländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern verkauft worden. Nach Angaben der Brauerei können ungeöffnete Flaschen im Handel zurückgegeben und der Kaufpreis erstattet werden.

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