Auch in München? Wo in Bayern die 20-Grad-Marke geknackt werden kann

Die neue Woche startet in Bayern mit viel Sonne und Temperaturen bis 21 Grad. Doch nachts bleibt es frisch. Was die Menschen in Bayern nun beachten sollten.

Sonnencreme, Sonnenbrille und Sonnenhüte sollten die Menschen in Bayern wieder griffbereit in ihre Schränke legen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge geht auch die neue Woche mit viel Sonne los.

Für heute rechnen die Fachleute mit viel Sonne. Die Temperaturen sollen dabei auf maximal 13 bis 21 Grad ansteigen. Im Norden des Freistaats kann es am Vormittag noch einzelne Wolkenfelder geben. Im Süden ziehen gegen Nachmittag ebenfalls Wolken auf. München soll mit 19 Grad perfekte Frühlingstemperaturen auffahren, auch wenn hier die 20-Grad-Marke erst am Montag gerissen wird.

Sonniger Wochenstart erwartet

Zum Wochenstart bleibt es sonnig. Die Temperaturen klettern am Montag auf bis zu 15 Grad im Oberpfälzer Wald und 21 Grad an Main und Donau. Vereinzelt können sich Wolken am Himmel zeigen.

Am Dienstag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter. Dazu bleibt es meist trocken. Die Experten prognostizieren aber ein geringes Schauerrisiko am Nachmittag für die Alpen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad.

Mittlere bis hohe Gefahr durch UV-Strahlung

Durch die viele Sonne steigt wieder die Gefahr durch UV-Strahlung. Der DWD stuft die Gefahr durch die ultraviolette Strahlung im Süden des Freistaats als "hoch" und sonst als "mittel" ein. Bayern erreicht damit die Stufen fünf und sechs des insgesamt elfstufigen Gefahrenindexes.

Laut den Experten ist bereits jetzt das Ergreifen von Schutzmaßnahmen erforderlich. Dazu zählt etwa das Auftragen von Sonnencreme oder das Aufsetzen einer Kopfbedeckung, wenn die Sonne scheint.

Kalte Nächte erwartet

So sonnig es am Tag auch wird. In den Nächten kann es noch einmal kalt werden. Teilweise können die Temperaturen laut der Vorhersage unter den Gefrierpunkt fallen. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen etwa auf plus sechs bis minus ein Grad. Dabei kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben. Für die darauffolgenden Nächte bleiben die Tiefstwerte im Plus-Bereich.