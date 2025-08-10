AZ-Plus

Attacke mit abgebrochenen Bierkrug – Mann schwer verletzt

In einer Kneipe gibt es in der Nacht plötzlich eine Auseinandersetzung. Kurz darauf wird ein Mann notoperiert. Was ist passiert?
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

Mit einem abgebrochenen Bierkrug ist ein 37-Jähriger in einer Nürnberger Kneipe schwer verletzt worden. Er sowie drei andere Männer hätten in der Nacht zum Sonntag aus bislang unklaren Gründen miteinander gestritten, teilte die Polizei mit. Dann eskalierte die Situation: mit teils abgebrochenen Krügen sollen die Männer sich angegriffen haben. Ein 56-Jähriger habe dabei den 37-Jährigen verletzt.

Noch in der Nacht sei der Verletzte notoperiert worden, hieß es. Gegen den 56-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Ein Haftrichter sollte prüfen, ob der Verdächtige in Haft muss oder nicht.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.